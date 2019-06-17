17.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Киев, Мнение, Общество, Политика, Украина
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Зеленский уверен в «однозначном» решении Конституционного суда

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в законности указа о роспуске Верховной Рады и внеочередных выборах парламента и не намерен влиять на Конституционный суд при рассмотрении его указа, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом 17 июня он заявил в комментарии журналистам в ходе рабочего визита в Париж, сообщает пресс-служба президента.

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«Мне кажется, что решение Конституционного cуда будет однозначным. Я считаю, что мы все делали по закону. Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества, и думаю, что такое решение и будет. Даже не думаю, что будет другое решение», — заявил президент.

Комментируя вопрос, как он будет реагировать, если КС признает указ о роспуске Рады неконституционным, Зеленский заявил: «Давайте дождемся решения».

«Они и так затягивают, мне кажется. Но главное, что я не хочу влиять на суд», — добавил он.

Как сообщал ПолитНавигатор, согласно соцопросам 99 % украинцев поддерживают роспуск Рады и считают, что выборы должны состояться 21 июля. Почти такое же количество респондентов советуют Зеленскому игнорировать решение КСУ, если судьи примут решение вопреки воле большинства граждан.

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