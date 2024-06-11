Зеленский уверовал в свое могущество и сжигает мосты уже перед собой – Лапин

Президент Украины Владимир Зеленский уверовал в свое могущество и умудрился несколькими озвученными предложениями испортить отношения с мировыми лидерами. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Лапина, еще больше Зеленский умудрился раздосадовать послов стран G-7, которых вместо главы государства принял руководитель его офиса Андрей Ермак.

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«Как можно было умудриться несколькими предложениями на протяжении короткого промежутка времени обозвать Байдена слабым, потому что он не хочет ехать на саммит Зеленского, и в то же время обозвать Трампа лузером. Еще взять и рассказать, что Си не совсем Си. А я хочу напомнить, что один из сдерживающих факторов неприменения ядерного оружия является как раз позиция Китая. Но так жечь мосты, кто-то сказал, за собой жечь мосты, – так не за собой, а впереди себя жечь мосты, потому что ты ж еще и президент», – сказал офицер.

«Зеленский свято уверовал в свой абсолютный рейтинг в западном мире и почему-то он думает, что от его фраз зависит будущее, например, Америки в контексте выборов или будущее в какой-то другой страны… За этим будут идти последствия и отношение в том числе представителей стран G-7, послы которых хотели попасть к Зеленскому, а их повели на два этажа ниже. Как-то это выглядит непонятийно», – заявил Лапин.