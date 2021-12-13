Зеленский уверяет, что Ахметову не позволили совершить переворот «стратегические партнеры»

Новости Украины

Угроза государственного переворота, о чем ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский, не исчезла.

Такой вывод следует из интервью Зеленского на телеканале «1+1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Я думаю, что у людей глобальные планы не изменились. Я думаю, некоторые люди получили коммуникацию со стороны и наших стратегических партнеров. Некоторые имели диалоги, получили определенные сигналы. Я думаю, что немного изменили свои планы… Я очень рад, что наше общество не поддерживает такие дестабилизационные шаги некоторых группировок. И очень счастлив, что эти группировки увидели, что общество не поддерживает их. Но мы следим за ситуацией очень тщательно», – сказал Зеленский.

В свою очередь киевский политолог Владимир Воля считает эти заявления неудачными политехнологическими шагами.

«Тема переворота не могла быть не упомянута в интервью Зеленского потому что она вызвала большой резонанс, был создан информационный повод. Но если бы была серьёзная угроза переворота, то к настоящему времени уже были бы какие-то официальные заявления со стороны следственных органов. Попытка госпереворота означает автоматическое возбуждение определённых дело. К настоящему времени уже бы велось предварительное расследование, хотя бы в части проверки прозвучавшей информации, и, соответственно, уже должны были быть проведены какие-то собеседования с лицами, которые подозреваются. Но ничего подобного не произошло», – говорит эксперт «Полит Навигатору».

Поскольку никаких следственных действий произведено не было, то уже понятно, что всё это было исключительно политехнический технологическим ходом, который не дал никаких результатов. Вернее, эффект был скорее обратным. Поэтому сейчас президент как-то пытается эту тему закрыть, в том числе заявляя, что якобы кто-то получил какие-то сигналы от стратегических партнёров. Но все понимают, что это всё просто общие слова. Можно конечно предполагать, что западные партнёры кому-то там звонили, и что планы тем не менее остаются», – отметил политолог.

«Но ведь если планы госпереворота остаются, то тем более необходимо расследование этого вопроса – расследование не зависит от того, были какие-то сигналы от стратегических партнеров или не было сигналов. Поэтому то, что мы слышали вчера от Зеленского, это тоже какой-то исключительно политехнологический ход», – сказал Воля.

Экс-депутат ВР и основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга отмечает, что Зеленский пытается оправдать свою глупость и некомпетентность.

«В этой глупости с «покушением на государственный переворот» не надо искать каких-то особых смыслов. Зеленский совершенно не готов к деятельности на той должности, на которой он находится уже полтора года, и он мучает всю страну вместе с собой. Переворот – это очередная глупость, из которой надо как-то выходить, надо что-то лепетать. Он и начал лепетать о том, что якобы были какие-то коммуникации, что кто-то там с кем-то коммуницировал. Вероятно, Байден разговаривал с Ахметовым и сказал ему «Ну-ну, мол ты перестань, не делай переворота», а тот ему: «Хорошо, я не буду делать переворот», – заявил Волга.

«Такая вот запятая и ничего кроме глупости в этом нет. Зеленский сам себя поставил в очень неприятное положение», – считает политик.