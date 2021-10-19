Зеленский уверяет, что газа хватит. Но ему не верят

19.10.2021 14:55 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина накопила достаточно газа, чтобы без проблем пройти отопительный сезон. Об этом в программе «Свобода слова» телеканала ICTV заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хочу всех успокоить…На сегодняшний день достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей», – сказал Владимир Зеленский.

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Аналогичное заявление сделал глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook, комментируя прозвучавшее ранее предупреждение бывшего министра топлива и энергетики Украины Ивана Плачкова о возможном дефиците газа.

«Плачков эмоционально всех убеждал, что зимой будет дефицит газа из-за ограниченных суточных мощностей для его подъема из подземных хранилищ. Он сначала «забыл» (хотя он может и не знать, он электрик, а не газовик) сказать, что есть еще мощности для импорта. Когда я ему об этом напомнил, услышал в ответ, что будут высокие цены. Затем ему объяснили, что его расчеты базировались на прежнем уровне спроса, и поэтому либо не будет спроса со стороны промышленности из-за высоких цен, или, если спрос будет, то это будет означать, что цены будут приемлемыми для промышленности», – написал Юрий Витренко.

Таким образом, глава НАК «Нафтогаз» считает, что от дефицита газа Украину спасет падение спроса промышленных потребителей, что возможно в случае остановки предприятий.

Юрий Витренко также заявил, что ему пришлось пойти на кампанию «Прикрути» в 2018 году из-за дефицита газа, причиной которого в то время был суд с «Газпромом», из-за чего Украина не могла импортировать газ. Он также заявил, что готов повторить то же самое в случае необходимости.

Придётся ли «сознательным гражданам» «прикручивать» и этой зимой из-за того, что дефицит возникнет уже по другой причине, Юрий Витренко не написал.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич не исключает подобных рисков.

«Пройдет ли Украина зиму на нынешних запасах газа, зависит от многих факторов. Если зима будет тёплая, то риски относительно невысоки. Они повышаются, если зима будет холодной, если «Газпром» уменьшит транзит газа, если на европейских биржах сохранится нынешняя ситуация, и в Европе будет наблюдаться дефицит газа. То есть, риски прохождение отопительного сезона есть, и они повышаются по мере исчерпания запасов газа в газохранилищах. Мы не можем прогнозировать, какая будет зима, какая будет температура. Для тёплой зимы нынешних запасов, в общем-то, достаточно, для холодной – нет. Сейчас никто однозначно не скажет, как мы пройдём отопительный сезон. Конечно, нужно накапливать большие объёмы, чтобы излишки газа были. Но ведь все понимают, что в теперешней ситуации у украинского государства, «Нефтегаза» просто нет ресурсов для закупки газа. Поэтому решение будут принимать, исходя из того, что есть», – сказал Дмитрий Марунич в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Украина накопила в газохранилищах 18,8 миллиарда кубометров газа, и этих запасов будет достаточно для отопительного сезона при отсутствии форс-мажоров. На данный момент иностранные заказчики хранят на Украине 3,3 миллиарда кубометров газа, что на 58 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

«18,8 миллиардов кубометров – это не самые низкие запасы, с которыми Украина входила в зиму. Были годы, когда в зиму входили с запасами порядка 16 млрд кубометров. Конечно, это тоже было рискованно, но нам везло, и никаких серьезных сбоев не было. Но в этом году добавились дополнительные факторы риска, поэтому эти сбои с большей вероятностью могут иметь место. Но будут ли они, повторю ещё раз, никто достоверно сейчас не скажет», – прокомментировал заявление Дениса Шмыгаля Дмитрий Марунич.

По его мнению, уверения президента Украины в том, что у Украины достаточно газа для прохождения отопительного сезона, ничего не значат.

«Мало ли что говорит президент. Он говорил, что за год восстановит мир на Донбассе, а если не восстановит, то уйдёт. Ну и что? Если зима будет тёплой, то, по идее, нынешних запасов газа должно хватить на прохождение отопительного сезона. Но, если какой-то из факторов риска сработает, то их не хватит. Конечно, лучше накопить больше, но это не получится, потому что просто нет денег. Газ дорогой. Такая вот ситуация, не сильно радостная, ну а что делать?», – отметил Марунич.