Зеленский уверяет: Отмена «Рамштайна» не окончательная – Киеву помогут ослабить Москву перед переговорами

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Отмененная из-за урагана в США встреча в формате «Рамштайн» состоится, но позже. Там будет обсуждаться, как усилить Украину (читай – военным путем ослабить Россию) перед тем, как начнутся переговоры Москвы и Киева.

Об этом во время визита в Хорватию заявил Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Встреча в Рамштайне, которая была в графике на эту неделю, перенесена. Причина вполне очевидна – удары стихии по Америке, которые нуждаются в максимальном внимании президента Байдена ко внутренней ситуации. Любой лидер в аналогичных обстоятельствах остался бы в своей стране. Но именно лидерский формат Рамштайна является особо важным. Потому имеем понимание, что в ближайшее время может быть подготовлен новый график на Рамштайне, лучше скоординировать со всеми партнерами реализацию конкретного содержания «плана победы». Прежде всего, военных пунктов, которые усиливают нас на фронте… План победы – это усиление Украины как геополитически, так и усиление на поле боя, которое полностью зависит от политической воли наших партнеров. Это усиление перед тем или иным форматом диалога с агрессором. Перед. Это мост к «саммиту мира». Этот мостик мы и предложили, потому что только в сильной позиции Украина может рассчитывать на справедливый мир», – заявил Зеленский.