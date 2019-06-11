Зеленский уволил 15 губернаторов и определился с заменой Климкину

11.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что президент Владимир Зеленский уволил 15 руководителей областных государственных администраций, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сказал на брифинге во вторник, сообщает пресс-служба АП.

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«Сегодня поступила первая часть представлений об увольнении руководителей областных государственных администраций», — сказал Рябошапка.

По его словам, сейчас уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской (отстранен исполняющий обязанностей председателя ОГА), Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской ОГА .

Также Владимир Зеленский подписал представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел страны и внес в Верховную Раду представление на назначение главой МИД Вадима Пристайко 0 бывшего представителя Украины при ЕС.