Зеленский уволил главу Госпогранслужбы и провел чистки в верхушке СБУ

31.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Петра Цигикала от должности председателя Государственной пограничной службы Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Указ №345/2019 “Об освобождении П.Цигикала от должности Председателя Государственной пограничной службы Украины” был обнародован сегодня на сайте президента.

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Кроме того, появился указ президента об увольнении генерала армии Украины Петра Цигикала с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды.

Также сегодня Зеленский провел чистки в СБУ, освободив от должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины Виталия Маликова и начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Олега Валендюка. Кроме того, указом №343/2019 Зеленский цволил Маликова и с должности руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.