Зеленский уволил Муженко и назначил нового главу Генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым он увольняет начальника Генштаба Виктора Муженко, на это место сразу же был назначен Руслан Хомчак, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом говорится в опубликованном сегодня указе украинского президента.
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Руслан Хомчак – украинский военачальник, начальник штаба – первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины с 2016 года, генерал-лейтенант, командир оперативного командования “Юг”. Участник войны на Донбассе.
Некоторое время он занимал должность командующего сектора “Б” сил т.н. “АТО”. С 2016 года — начальник штаба — первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины.
Также украинские СМИ сообщали, что Хомчак в должности командующего войсками сектора “Б” и оперативного командования “Юг” с группой бойцов ВСУ вырвался из окружения под Иловайском в 2014 году.
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