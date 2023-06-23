Зеленский уволили дипломата, занимавшегося агентурной работой в Белоруссии

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Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности посла в Белоруссии Игоря Кизима, не назначив нового

Кизим был отозван из Минска «для консультаций» еще в апреле. Решение было принято после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным.

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Впрочем, дипломатические проблемы начались еще год назад. В марте 2022 года Белоруссия выслала большинство украинских дипломатов, аналогичный шаг предпринял и Киев. По данным КГБ Белоруссии, из 19 дипломатов украинского посольства восемь работали в спецслужбах.

Тогда украинское посольство в Минске продолжило работу в формате «один плюс четыре», то есть посол и четыре сотрудника.

Общественность Белоруссии давно требовала объявить Кизима персоной нон грата и выслать из страны. В январе белорусский КГБ выяснил, что украинское посольство в Минске помогало переправлять в Донбасс завербованных в Грузии боевиков. Но уже после этого скандала украинский посол заявлял в прессе, что Белоруссии не надо удивляться, если к ней прилетят украинские ракеты.

В 2020 году Кизим устроил скандал, когда белорусские пограничники попросили его при проверке открыть багажник, пригрозив дипломатической войной. После этого власти Белоруссии перестали с ним общаться.

«Не ждали, выперли отсюда и не собираемся больше даже здесь встречать хама и козла, который тут ходил, агентурной работой занимался, журналистам хамил и пытался предъявлять свои требования на границах. Извините, этот бандеровец отправился туда, где ему и следует», – прокомментировал сегодняшнее решение Зеленского белорусский тележурналист Григорий Азаренок в своем тг-канале.