Зеленский уже договорился со всеми и готовит Украину к капитуляции

04.10.2019, Киев, Игорь Петров

В результате имплементации формулы Штайнмайера Россия изменит свой статус в украинском конфликте и это станет поводом для снятия с нее санкций.

Об этом в эфире канала Politeka online заявил блогер Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Созданы многочисленные угрозы, например, угроза снятия с России санкций. Если так будет продолжаться дальше, она будет выведена из конфликта как сторона конфликта и будет четко зафиксирована как посредник. И к этому запад ведет. Россия получит такой статус – как Франция: наблюдатель и посредник», – констатирует блогер.

Он уверен, что подписание Украиной формулы Штайнмайера ничего не изменит в ситуации вокруг Донбасса, поэтому те акции протеста, которые начались в Киеве после ее подписания, вызваны чьим-то желанием преждевременно «слить» протестные настроения.

«Зачем по поводу такой ничтожной вещи, которая даже не стоит брифинга президента Зеленский немедленно провел брифинг такой мощный? И стартанули эти протесты?

Наверное, кому-то очень хотелось чтобы эти протесты начались. Преждевременно. Если разделить бучу на Майдане и то, что подписали – ну, оно не стоит выеденного яйца, эти подписи. Ничего они по большому счету не поменяют», – рассуждает Арестович.

Украина может принять новый закон об особенностях местного самоуправления с «красными линиями» в отношении конфликта на Донбассе, но заявления лидеров ЛДНР и западных стран показывают, что за спиной Украины уже достигнуты какие-то невыгодные ей договоренности.

«Что будет, если мы примем закон полный «красных линий» и не допускающий легитимизацию врага на нашей территории? Мы упремся, будет новый виток конфликта. Повторю слова главы Комитета по иностранным делам Богдана Еременко – мира не получилось, будет война.

Это хорошо, что они это понимают. Другой вопрос – как они реагируют на заявление лидеров т.н. ДНР и ЛНР? Как они реагируют на то, что там началась перепись населения? Это же подготовка к выборам!

И как нам реагировать на признаки, показывающие, что очень сильно синхронизируются заявления французов, россиян, лидеров ОРДЛО, наших лидеров? Мы, все наше общество – заложники игры, в которой все уже давно договорились», – заключил Арестович.