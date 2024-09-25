Зеленский уже мечтает вернуть войну в формат «Минска» – Голобуцкий

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План остановки войны потерявшего легитимность президента Украины Владимира Зеленского сузится до возврата к статус-кво времён Минских договорённостей с линией разграничения и постоянным нахождением на грани эскалации. Другой вопрос, надо ли это Москве.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил работающий на Петра Порошенко украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский чётко сказал: остановка войны. Думаю, на этом они будут играть ближайшие месяцы. Не возвращение территорий, не выход на какие-то границы, об этом забываем. Остановка даже не войны, а полномасштабной войны. Мы же все считаем, что с 2014 года по 2022 шла война, просто в других формах, и меньше людей гибло. Вот в такой форме она может остаться. Тем более, правила игры поменялись. Мы и русские можем, не используя мощное оружие, ракеты, просто запускать время от времени друг другу на территорию дроны, рассказывая, что они случайно залетели. То есть находиться постоянно на грани эскалации. Для того, чтобы Путин имел возможность всегда её начать, или, наоборот, иметь объяснение, почему он не начал, путём того, что добился ещё каких-то уступок от Украины. Точно так же и наша сторона постоянно может говорить, что вот-вот мы были на грани возвращения к полномасштабной войне, но договорились, всё нормально, и население будет аплодировать и говорить, слава Богу, всё хорошо», – сказал Голобуцкий.

И тогда, по его словам, у украинцев, появится новая мечта.

«У нас разные были мечты – от Сяна до Дона, теперь появится мечта у кого-то – хотя бы Херсонскую область вернуть. У кого-то хотя бы остатки Запорожской вернуть. Большие фантасты будут мечтать о Крыме, о Донбассе и обо всём остальном. И в этом плане, действительно, можно существовать десятилетиями, мы в этом не сомневаемся. Просто вопрос – надо ли это Путину?», – добавил политтехнолог.