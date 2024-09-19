Зеленский уже молится на победу Трампа – чтобы свалить всю вину на него

Просроченный украинский президент будет поддерживать кандидата в президенты США Дональда Трампа, чтобы позже свалить на него вину за подписанный мир.

Об этом на канале Politeka заявил экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский сидит и молится на Трампа. Потому что Трамп четко дает понять: «Я заставлю вас подписать мир». Скажите, когда он говорит «я его усажу за стол переговоров», как он может повлиять на Путина? Он что, ему будет угрожать ядерной войной, если он не сядет договариваться? Нет, конечно. Если он не может нажать на Путина, то на кого он может нажать? Он может нажать на Зеленского. Возьмет условия Путина, скажет – «подписывай». Правильно? А Зеленский выйдет и скажет: «вы смотрите, мы же готовились воевать дальше, а нас предали, поэтому я вынужден это подписать». То есть я тут, я хороший, а вот американцы – плохие», – сказал Рева.

«Поэтому они сидят, и молятся на Трампа. Потому что Камала Харрис говорит, что будет поддерживать Украину дальше. Трамп говорит – нет. А еще больше говорит Венс, что вообще-то не наша война, пускай европейцы разбираются. И обратите внимание, Зеленский поддерживает Трампа. Сейчас вот покушение на Трампа было, он говорит, как хорошо, что его не убили. Тебе какое дело? Пускай себе сами разбираются. Чего ты так переживаешь за него? Потому что это их единственный способ выйти сухими из воды, свалив вину за провал в войне на Трампа. И рассказав о том, что нас предали. Вот в этом их подлость и двуличие. С одной стороны, мы воюем за границы 91-го года, но с другой стороны, вот видите, мы же хотели…», – подытожил он.