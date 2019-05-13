Зеленский уже надоел избирателям – и разговорами, и молчанием

13.05.2019, Киев, Игорь Петров

После выхода Зеленского из предвыборного пиара в реальное публичное политическое поле прошло менее месяца, однако избиратели уже успели понять, что избранный президент – не тот человек, которого они себе представляли.

Об этом политический аналитик Дмитрий Корнейчук заявил на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За те несколько недель, которые уже прошли после второго тура выборов, украинцы себе уже в принципе отдают отчет в той модели поведения, которую выбрал Зеленский.

Если до первого тура и в промежутке между первым и вторым туром Зеленский молчал, то после второго тура, когда он уже стал президентом, еще без инаугурации, но уже по сути, он или начал говорить такое, от чего у людей начали волосы на голове шевелиться, или делать что-то такое. Или специально умалчивать те темы, которые людей действительно волнуют.

И уже начинается отток избирателей от Зеленского тех людей, которые домыслили в президенте Зеленском. Одни в нем домыслили прозападного политика, вторые – пророссийского, а в итоге оказывается, что он и не туда, и не сюда. Уже понятна модель поведения Зеленского даже после инаугурации.

Понятно, что он будет сотрудничать с предыдущей властью, рассказывать, что он не может поменять генпрокурора, о том, что не может провести досрочные выборы и не может поменять министров. И с Гройсманом можно, если постараться, найти компромисс.

Люди начинают понимать ключевое – эта виртуальная картинка президента Зеленского, в которую вкладывали в первую очередь надежду на наказание предыдущей власти, все это оказалось картинкой. На практике это совершенно другой человек», – поставил диагноз Корнейчук.