«Зеленский уже не с нами» – миллионер из США о цугцванге Киева

Вадим Москаленко.  
19.11.2023 19:13
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, США, Украина


Владимир Зеленский оказался в такой ситуации, когда и удержать власть уже не способен, но и отказываться от президентского кресла будет опасно.

Об этом на канале «Politeka» заявил бежавший в США украинский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский оказался в такой ситуации, когда и удержать власть уже не способен, но...

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«Я думаю, Зеленский не совсем уже с нами. Его внешний вид, его агрессивное поведение говорят о том, что по большому счёту он понятия не имеет, что делать.

А Ермак вылетел в Вашингтон, и ему объяснили, что либо так, и назначение нового руководства, и выделение денег уже исключительно новому правительству, приведут его в чувство. И, думаю, сейчас Ермак будет склонять его в эту сторону», – сказал Балашов.

«То, что Зеленский хочет воевать десятки лет – это понятно. Потому что натворили такого в стране, что распоясались и полицейские, и мафия, и правоохранители, которые выполняют желания Банковой преследовать политическую оппозицию.

Поэтому у Зеленского не тупик, а цугцванг – каждый следующий ход хуже предыдущего», – подытожил миллионер.

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