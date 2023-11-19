«Зеленский уже не с нами» – миллионер из США о цугцванге Киева
Владимир Зеленский оказался в такой ситуации, когда и удержать власть уже не способен, но и отказываться от президентского кресла будет опасно.
Об этом на канале «Politeka» заявил бежавший в США украинский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, Зеленский не совсем уже с нами. Его внешний вид, его агрессивное поведение говорят о том, что по большому счёту он понятия не имеет, что делать.
А Ермак вылетел в Вашингтон, и ему объяснили, что либо так, и назначение нового руководства, и выделение денег уже исключительно новому правительству, приведут его в чувство. И, думаю, сейчас Ермак будет склонять его в эту сторону», – сказал Балашов.
«То, что Зеленский хочет воевать десятки лет – это понятно. Потому что натворили такого в стране, что распоясались и полицейские, и мафия, и правоохранители, которые выполняют желания Банковой преследовать политическую оппозицию.
Поэтому у Зеленского не тупик, а цугцванг – каждый следующий ход хуже предыдущего», – подытожил миллионер.
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