Зеленский уже опоздал с Донбассом, но будет тянуть кота за хвост до октября
Формирование новой власти в Киеве затянется до октября, ожидать каких-либо революционных инициатив по Донбассу со стороны Украины в ближайшие недели не стоит, впрочем, момент для возвращения Луганска и Донецка украинцы уже давно упустили.
Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал российский политолог Олег Бондаренко.
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«Чтобы понимать, какую политику будет проводить Зеленский, нужно дождаться окончания формирования парламентской коалиции, формирования правительства и начала его работы. Таким образом, мы увидим, что из себя представляет этот «кот в мешке», только к октябрю, не раньше, а, может быть, и позже», – отметил эксперт.
По его словам, одной из интриг будет и поведение многочисленных депутатов-мажоритарщиков, избранных под партийным брендом Зеленского в Раду.
«Понятно только одно: вряд ли Зеленский пойдет на принятие политических элементов Минских соглашений сейчас. Вряд ли Зеленский пойдет на какую-то нормализацию отношений сейчас.
И, самое главное, вряд ли Донбасс уже готов принять эти Минские соглашения. Они были актуальны в 2015-2016 году, но сегодня уже и Донбасс, может быть, не готов их принять, потому что время ушло», – резюмировал Бондаренко.
Спасибо!
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