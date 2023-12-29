«Зеленский в Авдеевке»: фейк или нет, в любом случае – последний раз

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита на Донбасс якобы посетил Авдеевку и записал соответствующий видеоролик.

Материалы опубликовал офис президента Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Уточняется, что Зеленский посетил передовой контрольно-наблюдательный пункт «110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко».

Президент Украины отрапортовал, что лично наградил отличившихся.

«И хоть есть усталость – ее видно, – но нет уныния. Нет слабости. Нет. И это самое важное! Украина бьется за свою жизнь, и я благодарю каждого и каждую, кто там, на фронте, в прифронтовых районах, всем, кто помогает», – пафосно заявил Зеленский.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отдельно опубликовал снимок, где Зеленский на фоне авдеевской стелы с украинскими и бандеровскими флагами.

«Сильно», – театрально подписал фото Ермак.

Однако в сети обратили внимание на одну деталь, которая вызвала сомнение в подлинности видеоролика на фоне стелы.

«Зеленский не был в Авдеевке и записал фейковое видео о том, что он там. Этот вывод все делают на основании того, что на видео флаги развеваются от сильного ветра, а у Зеленского ни один волосок не шевелится на голове за все время его выступления. Что-то у Зеленского провал за провалом», – написал политолог Сергей Марков.

Кое-кто даже предположил, что Зеленский пользуется лаком для волос.

Однако основное, на что обратили внимание – это символизм таких поездок.

«Бандеровская пропаганда выкатила «Зеленского в Авдеевке». Судя по всему, на Банковой прекрасно понимают перспективы города. С этой точки зрения селфи «в осажденной крепости» ничего не меняет, но это отличный пиар, который транслируется и на внутреннюю (активно могилизируемое в армию население), и на внешнюю (кураторы, у которых всё больше вопросов) аудиторию. История — не слишком долгоиграющая, но аккумулирующая достаточно политических очков в моменте. Если «зайдёт» — повторят», – пишет военкор Юрий Котенок.

Журналистка Юлия Витязева напомнила, что так же Зеленский посещал и Артёмовск.

«А помните, как Зеленский приезжал в Артемовск/Бахмут и чем все закончилось через два месяца? Ну так с Авдеевкой будет то же самое», – написала Витязева.

С мнением согласилась член Совета по правам человека Марина Ахмедова.

«Зеленский посетил Авдеевку. Это уже примета – он посещает города перед их полной сдачей. Артёмовск, Соледар…» – отмечает Ахмедова.