Киев надеется, что американцы передадут остатки «допомоги», выделенной ещё администрацией Байдена, и готов вести переговоры с Трампом о покупке нового оборонного пакета.

Об этом на пресс-конференции в Вене заявил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Америка поддерживала Украину очень сильно, когда европейское производство ещё было на низком уровне, без этой помощи нам бы было очень и очень сложно. Не представляю – как, и не хочу представлять, мы прошли много разных вызовов.

Поэтому пока никто не хочет представлять, как жить и бороться за жизнь без помощи США. Хотя, при этом мы должны подтвердить, что сегодня мы говорим о поддержке, которая была ещё при прошлых годах.

Мы не говорим сегодня с Америкой о новой помощи. Действительно, один из вопросов, который я буду обсуждать с Трампом, относительно оборонного пакета, который Украина готова купить. По крайней мере, я на это рассчитываю», – причитал Зеленский.