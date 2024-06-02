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Руководство США официально разрешило Киеву бить из американских РСЗО по территории Белгородской области. Это хорошо, но мало.

Об этом на пресс-конференции в Сингапуре заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина в войне много лет – и не бьёт по гражданскому населению России, потому что вы бы, журналисты, уже видели тысячи примеров погибших людей на территории России. А то, что Россия по нам бьёт – все это видят, и видят тысячи примеров», – нагло лгал в лицо азиатам Зеленский.

Он поблагодарил президента США за разрешение бить по Белгородской области.



«Мы благодарны президенту Байдену за то, что они недавно разрешили использовать «Хаймарс» по харьковскому региону, именно по приграничью с Украиной. Достаточно ли этого? Нет. Есть аэродромы, откуда Россия бьёт постоянно, абсолютно спокойно, зная, что Украина не бьёт в ответ. Нет соответствующих систем, нет соответствующих разрешений», – вещал киевский узурпатор.