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Киевская «формула мира» никуда не делась, а «план перемоги» Владимира Зеленского – это лишь силовой «мост», чтобы вынудить Россию явиться на второй «саммит мира».

Об этом сам Зеленский заявил на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции в Берлине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дорогой Владимир, мы солидарны в том, что после первой конференции в Бюргенштоке должна быть следующая конференция, и как ты сказал, Россия тоже должна принять в ней участие. Реализация мира может произойти лишь на основе международного гуманитарного права, и это будет требовать от нас сверх усилий, чтобы достичь для Украины справедливого мира. Мы не имеем права акцептировать диктат мира со стороны России», – вещал Шольц.

Зеленский горячо поблагодарил канцлера «за поддержку «формулы мира» и «работу вместе с нами ради действенности саммитов мира».

«Мы провели очень успешный саммит и готовим второй. Однако все в мире видят, что Россия уклоняется от честной дипломатии, чтобы закончить эту войну справедливо и на основе Устава ООН. Сегодня я представлю Олафу план, как, по нашему мнению, принудить Россию к миру, как завершить эту войну. Хотелось бы не позже, чем в 2025 году, и гарантировать неповторение агрессии. Этот план является мостом к проведению результативного саммита мира, который действительно поставит точку в войне. То есть этот план – не на замену нашей мирной инициативе, а чтобы именно усилить позиции Украины ради приближения мира. Мы можем это сделать во взаимодействии – все наши партнёры. Рассчитываем и на поддержку Германии», – валял дурака Зеленский.