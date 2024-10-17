Зеленский в Брюсселе публично подсмеивался над Орбаном и учил Фицо «уму-разуму»

Константин Серпилин.  
17.10.2024 23:56
  (Мск) , Брюссель
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский в кулуарах сегодняшнего саммита ЕС в Брюсселе стращал премьер-министра Словакии Роберта Фицо «лицом Путина» и требовал «допомоги».

Об этом Зеленский рассказал на совместном брифинге с генсеком НАТО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский в кулуарах сегодняшнего саммита ЕС в Брюсселе стращал премьер-министра...

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До этого на одной из площадок саммита он отшутился о премьере Венгрии Викторе Орбане: «я его видел среди других лидеров, мы поздоровались, я считаю, что это уже неплохо».

Теперь же прозвучал вопрос о заявлении Фицо, что членство Украины в НАТО «будет иметь высокую цену».

«Чтобы говорить о высокой цене, вы знаете, я сегодня пану Фицо много чего сказал. Думаю, нам надо поддерживать отношения между нашими странами, это очень важно. Его страна не в войне, слава богу, и я желаю его народу, чтобы они никогда не видели то, что действительно может быть лицом Путина, что Путин может принести в вашу страну.

Очень хорошо, что он и его народ этого не переживает. Но он должен поддерживать нас, иначе он тоже поймёт… это очень хорошо. Потому что Путин никогда не остановится, если мы его не остановим, он не остановится», – вещал в ответ Зеленский.

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