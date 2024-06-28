Зеленский в Брюсселе впервые заявил о желании закончить войну как можно быстрее

Сергей Рыжов.  
28.06.2024 09:36
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, ЕС, Политика, Украина


Euractiv пишет, что Европейский Союз и Украина подписали долгосрочное соглашение о безопасности во время вчерашнего визита Владимира Зеленского в Брюссель. Европейцы пообещали Киеву военную поддержку и другую помощь в борьбе с Россией.

Отмечается, что пакт безопасности является частью  более широких усилий Запада по оказанию помощи стране в контексте идущей войны и призван дополнить ряд аналогичных двусторонних соглашений, которые Украина до сих пор заключила с другими западными странами.

Euractiv пишет, что Европейский Союз и Украина подписали долгосрочное соглашение о безопасности во время...

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Украинские чиновники сообщили изданию  Euractiv, что Киев на данный момент подписал 17 таких соглашений, и еще несколько будут подписаны в ближайшие месяцы.

Основные пункты подписанного вчера в Брюсселе соглашения включают:

Поддержку в €50 млрд, заложенная в бюджет ЕС в ближайшие 4 года в рамках программы Ukraine Facility.

Сосредоточение на длительном обеспечении Украины военной техникой, подготовку военных и фокус на оборонной реформе, сотрудничестве оборонных индустрий Украины и ЕС, кибербезопасности, обмене разведданными и другое.

Будущее Украины и ее граждан в Евросоюзе, разминирование и восстановление, продолжение поддержки беженцев, сохранение и усиление антироссийских санкций, создание спецтрибунала для политической верхушки РФ и другое.

План действий на случай “вероятной российской агрессии” в будущем, в частности, речь идет о срочных консультациях, которые должны пройти в течение суток.

Такие же гарантии безопасности были подписаны вчера Зеленским  с Литвой и Эстонией.

В ходе нынешнего визита Зеленского европейские СМИ подметили явную смену риторики насчет перспектив финализации боевых действий. «Украина стремится как можно скорее завершить военный конфликт с РФ из-за большого числа раненых и погибших на поле боя», цитирует  Евроньюс  слова украинского президента на совместной встрече с уходящим с должности главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Киев, по словам Зеленского,  надеется представить план по урегулированию конфликта ко второму «саммиту мира»: впрочем, когда и где он состоится, пока не определено.

Зеленский говорит, что некий план урегулирования должен быть у него на столе в течение нескольких месяцев. При этом Зеленский добавил, что Украина не связывалась с Россией после саммита в Швейцарии.

«У меня не было диалога с ними за это время. Если это происходит в тени, в секрете, то это не про нас. Мы хотим это делать открыто», — уточнил хрзяин Банковой.

Означает ли все это готовность Киева к компромиссам, пока неясно. Но ощушение, что Зеленский куда-то сильно торопится или же его кто-то сильно подгоняет, появилось.

Пока же ситуация, похоже, развивается одновременно в двух направлениях – и в сторону дальнейшей эскалации и в судорожных интуитивных поисках платформы для финализации, с намеками на неясную роль Китая в этом процессе.

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