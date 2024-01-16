Зеленский в Давосе поклялся «обеспечить безопасность Запада» в обмен на передачу Киеву арестованных российских ЗВР

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Российская армия якобы заходила только в те населённые пункты, где уже не осталось мирных жителей, поэтому в интересах Запада инвестировать в Украину, чтобы украинцы возвращались в страну и становились живым щитом Европы.

Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если кто-то думает, что это только про Украину, они фундаментально ошибаются. Возможные направления или даже временные рамки новой российской агрессии вне Украины становятся всё более и более очевидными. Позвольте мне честно спросить, какая европейская нация сегодня может предоставить армию к боеготовности, подобной украинской, которая сдержит Россию? И сколько мужчин и женщин ваши государства готовы отправить на защиту другой страны? И если нужно бороться с Путиным вместе на годы вперёд, разве не лучше покончить с ним сейчас, в то время, как наши храбрые мужчины и женщины уже это делают? Они – шанс мира», – вещал Зеленский.

Также он призвал передать Украине замороженные российские активы.

«Должно быть сильное решение этого года, когда замороженные российские активы суверенные, и олигархов, будут направлены на защиту от российской войны, на восстановление Украины. Путин любит деньги превыше всего. Чем больше миллиардов он и его олигархи, друзья или сообщники потеряют, тем более вероятно он пожалеет о том, что начал войну», – призывал главарь киевского режима.

Он добавил, что все, кто против предоставления военной помощи Украине, только эскалируют конфликт.

«И сейчас мы, мы можем сказать «не эскалируйте!» всем тем, кто сомневается, всем тем, кто хочет уменьшить поддержку. И в этом предостережении мы будем абсолютно правы, потому что каждое уменьшение давления на агрессора добавляет годы войне, однако каждая инвестиция в уверенность, в защитника – сокращает войну», – бредил Зеленский.

В завершение он призвал Запад инвестировать в украинцев как гарантию своей безопасности.

«Наша мощь и наше сокровище Украины – это, прежде всего, люди. И построить крепкую экономику может только наше население, наш народ и ваши инвестиции. Для этого нам нужны нормальные инвестиции абсолютно понятных, прогнозируемых, чистых компаний, и это нас укрепит, потому что увеличит рабочие места, укрепит возможность наших людей возвращаться из-за границы домой. Путин смог заходить только в те селения, где он убил людей, или где не было людей, и они бежали из-за этой войны. А если много людей в городах, и они готовы были защищать свою землю, то они её защитили. Поэтому укрепляйте, пожалуйста, нашу экономику, и мы укрепим вашу безопасность», – клянчил клоун.