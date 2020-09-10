Зеленский в депрессии: Теплая ванна превратилась в бетонный склеп

10.09.2020, Киев, Максим Карпенко

К президенту Украины Владимиру Зеленскому допускают только тех людей, которые приносят хорошие новости.

Об этом в интервью скандально известному своими антироссийскими выпадами и пиаром шарлатанов киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бытует мнение, и я с ним абсолютно согласен – Владимир Александрович вообще не понимает, куда мы катимся. Вообще. Некому сказать. Мало того, если ты можешь попасть к президенту, то только с радостными новостями, счастливой улыбкой и довольным взглядом. Теплая ванна превратилась в какой-то бетонный склеп. Есть нюанс, который я точно знаю – он сам читает Фейсбук.

В два часа приходила СМСка, что «кто это такой?». А там какой-то бот, двадцать лайков, что-то плохое про него написал. Он очень чувствителен к негативу, что меня тоже удивляет. Он всю жизнь критиковал других политиков. Сатира – это тоже форма критики. Ты критиковал тех, тех должен понимать, что тебя тоже так будут критиковать, нельзя так реагировать. Ты показываешь свою слабость…

Власть съедает Владимира Александровича. Он физиологически поменялся. Ты просто сравни – человек был веселый, легкий, юморной, красивый, острый, энергичный. И видишь – просто на него смотреть больно. Я не понимаю, что он говорит, он не понимает, что он говорит. Серое лицо, он уставший, он постоянно в какой-то то ли депрессии, он все время нервничает, он звонит депутатам, угрожает», – заявил Богдан.

Бывший глава президентского офиса прогнозирует серьезный экономический кризис для Украины, а также поражение партии власти «Слуга народа» на выборах.

«Это катастрофа. Это большая катастрофа. У нас недобор по году, из того, что говорят финансисты – от 70 до 130 [миллиардов]. Ну, берем среднее. Они не выполнят доходы на 100 миллиардов. А теперь давай смоделируем, а что же в следующем году? Там вообще катастрофа. То есть, расходы же мы меньше не сделаем…

Будет тотальный проигрыш. Это не то, что я говорю, это они точно знают. Они сейчас рассматривают возможность перенесения, отмены местных выборов. Как дети малые, они всерьез об этом говорят», – резюмировал экс-чиновник.