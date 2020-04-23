23.04.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Россия, Украина, Цензура
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Зеленский в годовщину победы еще раз наплевал на ожидания избирателей




Друг детства Владимира Зеленского – назначенный главой СБУ Иван Баканов своеобразно поздравил избирателей с годовщиной победы нынешнего президента на выборах – вопреки ожиданиям о смене антироссийского курса, Баканов предложил продлить санкции против российских веб-ресурсов и программных продуктов.

В частности в Совбез Украины направлено предложение продлить санкции не только против «Вконтакте» и «Одноклассники», но и «Яндекс», «Mail.ru», «Доктор Веб», «Касперский», «1С» и «Парус».

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«Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных вбросов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений. Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут использовать во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски. Блокируя такие ресурсы и программы, мы заботимся о безопасности страны в целом», – цитирует Баканова пресс-служба СБУ.

Также он предложил создать и обеспечить функционирование в Украине Единого реестра программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных учреждениях.

Таким образом, вытеснив запретительными мерами российский продукт, СБУ поможет навязать неконкурентноспособные украинские IT-разработки.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 10 апреля СБУ внесла предложение о продлении запрета российских соцсетей еще на 3 года.

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