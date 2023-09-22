Зеленский в Канаде постарается натравить украинскую диаспору на поляков – Вакаров

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Президент Украины Владимир Зеленский не смог получить во время своего визита в США все, чего он хотел, но и уехал он не с пустыми руками.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Василий Вакаров, член движения «Другая Украина».

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По словам Вакарова, США продолжат вооружать Украину, но постараются возложить ответственность за ее финансовое содержание на своих европейских партнеров:

«Зеленскому в США не дали всё, что он хотел, однако дадут снаряды и боеприпасы для продолжения войны. С другой стороны, его унизили поляки, а мы знаем, что польская диаспора в США очень влиятельная, и она сыграла в этом свою роль. В Канаде Зеленский хочет получить поддержку украинской диаспоры (в качестве ответа польской) и хоть какую-то мизерную военную поддержку: «с мира по нитке…». Главный вывод, который я могу сделать – это смещение главной помощи для Украины от США к Европе. Безусловно, американцы будут поддерживать Украину, но финансово и политически Украина переходит на европейское содержание. В НАТО Украину не взяли, но могут приоткрыть двери по пути к членству в ЕС».