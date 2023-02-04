«Зеленский в капкане. Ему пора уходить» – Соскин

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Ситуация как на международной арене, так и на внутреннем поле для украинской власти складывается крайне опасная.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Соскина, ситуация в экономике страны просто катастрофическая.

«Фактически полный коллапс. На бытовом уровне, чтоб понятнее было, катастрофа финансово-экономическая. Раз катастрофа экономическая, дальше что следует, как можно выскочить из этого положения? Оружия покупать некуда, оно не производится и его надо где-то брать. Взять его негде. Денег нет, финансов нет, бюджета нет. Что делать, объясните мне, на кого надо надеяться? Только на внешнюю помощь – оружие и все прочие вещи должны дать. Они могут дать? Нет. Например, сейчас пришла информация – самолеты F-16, Байден заявил, что не будет давать. С другой стороны, чтобы подготовить летчика, надо 35 месяцев. 35 месяцев – это, дорогие мои, три года. С другой стороны, наши летчики говорят, что уже нет сил на этом старье летать, они ничего не могут сделать, поэтому гибнут самые лучшие пилоты, у нас скоро вообще пилотов не останется. Вот такая ситуация у нас с этим. То есть западное оружие, пока оно придет, даже те же Леопарды – это март месяц. А два-три месяца как держаться?».

По мнению Соскина, никакие «штурмовые бригады» для захвата Крыма, о формировании которых объявили накануне, не помогут действующей власти.

«Зеленский находится фактически в капкане. Ермак, он, и вся эта их группа. И капкан сжимается внешне и внутренне. Поэтому делай бригады штурмовые, не делай, Зеленский, они тебе не помогут, ничего не поможет. В принципе, все идет к тому, что надо начинать процедуру импичмента в Верховном совете, если Зеленский не согласится в ближайшее время сам пойти в отставку или сделать какие-то другие шаги», – резюмировал эксперт.