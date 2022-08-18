Зеленский в майке, генсек ООН – в мятом костюме. Во Львове решают, как выдавить Россию с Запорожской АЭС

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Новости Украины

Во Львове проходят переговоры Владимира Зеленского с генсеком ООН и президентом Турции. Наблюдатели сразу обратили внимание – лишь Реджеп Эрдоган был облачен по протоколу – в костюм. Украинский президент уже по традиции явился небритым и в майке. Генсек Антониу Гутерриш хоть и был в костюме, но мятом, хотя времени для подготовки было предостаточно – на Западную Украину он прибыл вчера вечером.

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Турецкие СМИ заранее писали, что Эрдоган везет во Львов предложение об организации переговоров Зеленского с Владимиром Путиным. Интересно, что украинские комментаторы преподносили это именно как инициативу Кремля, которому якобы крайне выгодна временная заморозка – для проведения референдумов в Херсоне и Мелитополе, а также перегруппировки на фронте.

«Генсек ООН и глава новой Османской империи ехать просто так на территорию войны не стали бы. Значит, есть проекты документов. Второе – международная политика…здесь все готовится заранее. Проекты предложений уже переданы нам. Будут обсуждать содержательно, по пунктам. Документы переданы секретно, узкому кругу лиц. Третье – обсуждение означает, что наша страна сказала «да», мы готовы обсуждать. Генсек ООН – речь о проведении решения через ООН и возможны миротворцы, посредничество. Русские хотят документ ООН, потому он тут. На 24 августа собирают уже собрание по Украине, символично. Эрдоган – посредник по пленным, по зерну, по переговорам. Они хотят подписать мирный документ. Эрдоган хочет занять своё место в истории… Мир обязательно будет, но будем ли мы довольны условиями? Сейчас нет ни одной предпосылки остановиться – ни с одной стороны, ни с другой. Мы – готовы освобождать. Русские – собирают 900 вертолётов и самолётов, готовя новый удар», – комментирует киевский политолог Дмитрий Раимов.

Так или иначе, но сам Зеленский сообщил, что обсуждал с генсеком ООН вопросы дальнейшей координации для работы «зерновой сделки», освобождения пленных и, самое главное, необходимости ухода России с территории Запорожской АЭС, которую с конца июля обстреливают ВСУ.

После переговоров Зеленского и Гуттериша началась встреча уже в трехстороннем формате – с участием Эрдогана.

Главной темой будет выдавливание России с Запорожской АЭС, подтверждает советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.

«Скорее всего, будет предложено провести переговоры с РФ по опыту зернового соглашения по отдельным локальным вопросам. Думаю, что вопросом номер 1 будет ситуация на ЗАЭС. Стратегия Эрдогана малыми шагами приблизиться к большому – прекращению войны. В чем его выгода? Фактически, Турция самый большой выгодоприобретатель от любого соглашения между нами и россиянами. В первую очередь – это подтверждение ее значительной геополитической роли в регионе, что в свою очередь меняет ее статус в отношениях с ЕС и США», – поясняет Андрусив.

Реализация этих планов будет несомненным поражением России, предупреждает обозреватель Егор Холмогоров.

«Любая деэскалация под давлением ядерного шантажа – это смертельный проигрыш. Во-первых, нам зачтут это как слабость и будут бить. А, во-вторых, даже катастрофы, скорее всего, избежать не удастся, они её все равно устроят. Любая «демилитаризованная зона» будет означать, что схема шантажа прокатила для отжатия у России территорий уже в третий раз. А, значит, прокатит в четвертый и пятый. А любое перемирие в момент, когда у нас войска в пригородах, а то и посредине штурмуемых поселков – ну это такое. Такова цена отсутствия ударов по пресловутым центрам принятия решений. Зеленский должен был решать проблему своего выживания, а не разгуливать по Львову, угрожая ядерной катастрофой», – комментирует Холмогоров.