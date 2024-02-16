Зеленский в Мюнхене: Если США отпадут – обязана помочь вся Европа

Если США не одобрят выделение Украине помощи, их нишу в данном вопросе должна занять вся Европа, поскольку одной Германии это не под силу.

Об этом заявил «президент» Украины Владимир Зеленский на совместной с канцлером Германии Олафом Шольцем пресс-конференции в Мюнхене, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Рассчитываю, что США не «отпадут». Считаю, что большинство населения поддерживает Украину, понимая, что мы защищаем не только Украину, а всю Европу и наши общие ценности. Есть разные голоса, радикальные, есть очень горячие головы в США, которые занимаются политическим процессом. Поэтому я рассчитываю, что всё-таки, несмотря на все сложности, которые сегодня есть в Конгрессе или в целом в политике США из-за выборов, считаю, всё-таки найдётся в этом всём прагматический американский подход к тому, что мы защищаем безопасность мира. Риски есть (что «отпадут» – ред.), потому что всегда есть риски из-за определённого давления и избирательного процесса. Мы рассчитывает не на одну Германию, а на весь ЕС. Это важно, потому что это не только деньги или какой-то вид оружия, этот союз политический, этот союз, если он есть, то вводятся санкции против ОПК РФ, рассчитываем и на другие санкционные пакеты. Поэтому здесь много шагов, которые зависят от мощного союза стран Европы в целом, не только ЕС. Ну, и их союз с США», – трепался Зеленский.

В свою очередь, Шольц призвал американцев «одуматься».

«США – это самая мощная держава, большой игрок, и, конечно, их поддержка чрезвычайно важна. Мы также делаем свой вклад, безусловно, однако нельзя недооценивать Соединённые Штаты. Я призываю ответственных лиц в Конгрессе, Сенате и Палате представителей, чтобы они приняли это решение, поскольку многое зависит от США», – вещал немецкий канцлер.