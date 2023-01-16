Зеленский  в неадеквате. К лету от Украины останется выжженная земля – Соскин

Президент Украины Владимир Зеленский находится «не в адеквате», обещая все новые поставки западного оружия и наступление ВСУ весной-летом.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономист Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Соскина, к этому времени от Украины останется выжженная земля без населения.

«Рассчитывать, что Сунак будет что-то для Украины делать, – это просто бред пьяного ежика или акушера, который достает что-то из этого ежика… Это для недоумков, это все специально, это все этот желто-зеленый туман. Он специально распространяет, специально везде присутствует. Эта брехня-брехня, домыслы, рассказы.

Это как в Советском Союзе обещали построить коммунизм, так Зеленский обещает, что ему дадут оружие, что он победит, это все, вы давайте, терпите, будет наступление когда-то весной, потом скажут, летом, потом осенью. Уже некому будет говорить, правда, все уже высдыхают, уже от Украины останется просто выжженная земля и поле. Кто уедет, кто на тот свет уйдет. То есть мы видим с вами, что Зеленский не в адеквате», – заявил Соскин.