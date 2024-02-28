Зеленский в нищей Албании снова клянчил оружие

Анатолий Лапин.  
28.02.2024 20:17
  (Мск) , Киев
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Албания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия чувствует слабость Запада, которая выражается через задержки в снабжении Украины оружием. Поэтому Запад не должен ни в коем случае останавливаться – и давать Украине все больше.

Об этом на саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия чувствует слабость Запада, которая выражается через задержки в снабжении Украины оружием. Поэтому Запад...

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«Мы должны делать все возможное, чтобы не было никакой задержки в поставке оружия. Каждая пауза в поставках, каждое сомнение, что мир готов защищаться – все это вдохновляет одного человека, все это воодушевляет Путина. Чем больше он видит наши дефициты, дефициты оружия, тем больше он думает, что сможет додавить Европу и Запад.

Это крайне опасная ситуация для каждой свободной нации… Я считаю, что Россия будет делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию. Она не проглотила Украину, не смогла. Я благодарен вашей стране, всему миру, нашим партнерам за то, что они помогли Украине быть крепкой. И сейчас нужно не делать пауз, а усиливать Украину, потому что Россия точно на этом не остановится», – причитал Зеленский.

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