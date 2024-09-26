Зеленский в Нью-Йорке обвинил ООН в немощности

Вадим Москаленко.  
26.09.2024 23:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, ООН, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Не сумев исключить из Совета безопасности Россию, Организация объединённых наций доказала свою беспомощность.

Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Не сумев исключить из Совета безопасности Россию, Организация объединённых наций доказала свою беспомощность. Об...

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«Зеленский в Нью-Йорке сказал, что нужно просто остановить террор. Есть ли у нас шанс, пока Зеленский с визитом у партнёров, остановить это?», – спросила ведущая.

«Давайте будем реалистами. Сказать «остановить террор», и сделать это – не одно и то же, при всё нашем желании.

Напомню, как наш президент просто кричал о немедленной помощи Украине в первые часы и дни войны, и что? Мы сами тогда выстояли. Нам реально начали помогать только с мая. То, что давали в конце апреля – немножко «Стингеров», стрелковое оружие, и не более», – выгораживал шоумена Фесенко.

«Поэтому слова нашего президента в Нью-Йорке – это напоминание о немощности ООН. Думать, что они посмотрят на случившееся в Харькове – и сразу поменяются, исключат Россию из своего состава… к сожалению, нет. Они ведь этого не сделали за два с половиной года полномасштабной войны», – добавил укро-политолог.

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