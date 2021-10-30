Зеленский в Одессе: не по Вовке «корона»

30.10.2021 18:31 (Мск), Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Вам это точно знакомо — идешь мусор выбрасывать, а у контейнера чьи-то стоптанные ботинки стоят. Вы и сами наверняка так делали — мебелишку какую-нить колченогую у мусорника оставляли, ибо бомжам все надо. Не по подвалам растащат, так в утиль сдадут.

А тут в Одессу, понимаешь, главбомж пожаловал. Прибыл на торжественный осмотр неликвидных судов, сбагренных Украине просто так или за бесценок (ну суеверные продавцы — дай хоть копеечку) партнерами из стран НАТО. Там много еле плавающего металлолома — распилят! — но особое внимание хочется обратить на ледокол James Clark Ross, который 30 лет верой и правдой прослужил в Британской антарктической миссии, а потом его бессердечно отправили умирать в аграрную сверхдержаву (в ней все умирает). Украинцы ледокол, правда, переназвали в «Ноосфера» — наверное, потому, что рифмуется с «Бандера».

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Причем, президент не просто осмотрел его лаборатории — это научное судно, и прочие диковинные предметы, но так вдохновился дивом дивным из прошлого века, что пообещал «возродить украинский научный флот»! Возродить. Несуществующее. Во дает!

А теперь представьте, что Зеленский на сцене и пародирует любого из бывших украинских президентов. «Ледокол был приобретен государством. Это впервые… Украина входит в престижные мировые клубы космических и антарктических государств. А сегодня Украина возвращается или начинает возвращаться в Мировой океан». Только это была не пародия — это Зеленский на серьезных щах впарил. В такие моменты я всегда завидую видеоблогерам, потому что вместо комментария они могут просто заржать: ребята, вы только вдумайтесь, зачем Украине ледокол с научной лабораторией? Чтобы неким извращенным способом украинизировать пингвинов?

Но как там, в КВН — будем считать, что это было приветствие, а далее еще последуют разминка, музыкальный конкурс, конкурс капитанов и домашнее задание.

Так, в качестве разминки Зеленский принял участие в Конгрессе местных и региональных властей, на котором был рассмотрен вопрос противодействия распространению коронавируса.

«Я очень прошу, чтобы мы все выключили соцсети по этому вопросу и включили мозг. Нужно вакцинироваться — на сегодняшний день это не страшилки, это единственное решение. Я хочу, чтобы мы не боялись этих страшилок в СМИ и соцсетях, а боялись этого вируса», — глубокомысленно изрек президент.

И действительно — если выключить все «страшилки», то можно так и не узнать, что переполненные одесские больницы испытывают острый дефицит кислорода. Сегодня это топ-тема в Одессе, о чем Зеленскому и сообщил мэр города Геннадий Труханов. Однако, как заявил в ходе конгресса премьер-министр Денис Шмыгаль: «Кислорода хватает». Фиг знает, может это и не разминка вовсе, а конкурс капитанов?

Примерно также обстояли дела и с обсуждением отопительного сезона, находящегося под угрозой срыва из-за непомерной цены на газ. Тут речи Зеленского изобиловали всякими «ай-ай-ай» — мол, только попробуйте не удержать тарифы на уровне прошлогодних! Как будто цены на газ в прошлом году — это что-то хорошее.

Говорил президент и о своей программе «Большая стройка», подразумевающей развитие инфраструктуры и благоустройство регионов. Тут он и вовсе был лаконичен: «К сожалению, Одесса полуразрушилась, но многое еще есть и это хочется сохранить и приумножить», — заявил Владимир Александрович и объявил — опять жалею, что не блогер, который может заржать — что в ближайшее время Одесский, Николаевский и прочие порты Одесской области будут приватизированы. Да, комик от Бога!

Еще, в рамках означенной программы, Зеленский одобрил и подмахнул не глядя проект закладки в Одессе парка имени Жанны Лябурб, известной французской коммунистки. И это очень даже хорошо, но явно показывает, что по истории у президента была «двойка», иначе бы его перекорежило от столь смелой со стороны одесситов инициативы во время агрессивной декоммунизации. Короче, зачтем это как домашнее задание.

В общем, хороший КВН. И конкурсы веселые.

А на засыпку приведу еще одно наблюдение. После каждого визита президента в тот или иной город, в СМИ появляются сотни сообщений об этом «мега-событии», ведь каждый его чих можно рассматривать с разных сторон и писать лабуду о гастролях клоуна еще целый месяц. А тут, заметьте, новостей не так и много. А знаете почему? Потому что не привитых от ковида журналистов на встречу с Зеленским не пустили.

Не по Вовке оказалась корона. Во всех смыслах.

Как мы знаем из истории, Людовик IV, он же король-Солнце, к медицинским светилам своего времени очень даже прислушивался, но в народ от скуки все же таскался и даже пытался излечить больных черной оспой путем божественного наложения рук. Понты, скажете? Ну, конечно. Только в историю Людовик все-таки вошел, потому что король, а не ссыкливый шут.