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Новости Украины

Спустя полгода после начала спецоперации на Украине в Совбезе ООН по-прежнему нет консенсуса по происходящему в этой стране

Так, США и их сателлиты продолжают обвинять Россию в создании мирового кризиса. На состоявшемся накануне заседании Совбеза вопреки принятой процедуре большинство членов приняло решение заслушать выступление президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», против этого выступил представитель России, а воздержался лишь постпред Китая.

В своем выступлении Зеленский ожидаемо обвинил Россию во всех бедах и заявил, что от Украины сегодня зависит мировая безопасность.

«Генеральный секретарь Антонио Гутерриш имеет намерение организовать саммит будущего в следующем году. Мы поддерживаем эту инициативу и вновь подтверждаем, что с тем, чтобы выстроить наше общее будущее, необходимо оставить на свалке истории то, что не позволяло человечеству жить в условиях мира, а именно – агрессию, колониальные амбиции – это то, что демонстрирует Россия, то, с чем Россия пришла на территорию Украины. Убежден в том, что мы вместе сможем выстроить общее будущее. Было бы символичным провести этот саммит в Украине, на территории страны, от которой зависит будущее всего мира, где решается это будущее, будет ли это будущее у нас вообще. Этот вопрос решается также на Запорожской АЭС, в наших морских портах, в Донбассе, в Крыму. Наша независимость – это ваша безопасность, безопасность всего мира», – заявил Зеленский и завершил свою речь нацистским лозунгом «слава Украине».

В похожем русле выступили представители стран-членов Евросоюза и глава американской делегации Линда Томас-Гринфилд:

«Все эти действия – гуманитарный кризис, кризис, связанный с голодом, нарушение прав человека, угрозы в отношении отдельных слоев населения – за все это ответственна только Россия и только Россия несет за это полную ответственность, и только лишь Россия является единственным препятствием к быстрому разрешению этого кризиса».

Представитель ОАЭ при ООН Лана Нуссейб подчеркнула, что ситуация на Украине должна быть разрешена путем переговоров:

«Устав ООН предлагает целый набор инструментов для мирного разрешения споров. Отметим, что ни один из них не применим в отсутствии политической воли и мудрости. Это требует от всех нас признания того, что война закончится лишь посредством переговоров. Именно так заканчивались все бессчетные войны в истории человечества».

В свою очередь, постпред России Василий Небензя подчеркнул, что мирные переговоры осуществлялись в рамках «Минских соглашений» в течении восьми предыдущих лет, и нарушила их именно Украина:

«Для установления мира на Донбассе, а также для предотвращения исходящих от Украины очевидных угроз для России, у нас не оставалось другого выбора, кроме как начать спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, цели которой успешно и последовательно выполняются. Еще раз повторю – если бы выполнялись «Минские соглашения», никакой спецоперации не потребовалось бы. Но киевский режим решил иначе».

Неожиданным стало выступление представителя Мексики, который подчеркнул, что поставки на Украину оружия приводят к тому, что оно перепродается на «черных» рынках, что угрожает мировой безопасности:

«Мексика выражает глубочайшую обеспокоенность в связи с угрозой, вызванной незаконной торговлей оружием в регионе. Мы должны сохранять бдительность в отношении всего жизненного цикла оружия – с момента их передачи и заканчивая итоговыми пользователями. Мы должны убедиться в том, что оружие не будет попадать в руки тех, кто никогда не должен получать его, в особенности, когда прекратятся боевые действия».