Зеленский в ООН перед полупустым залом славил сгинувшего боевика «Правого сектора»

25.09.2019, Нью-Йорк, Михаил Рябов

Владимир Зеленский сегодня выступил на генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Украинские каналы, которые вели прямую трансляцию, показали полупустой зал.

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Зеленский продемонстрировал немногочисленным собравшимся пулю калибра 12,7 мм, которой был убит воевавший в Донбассе боевик «Правого сектора» Василий Слипак, в прошлом – оперный певец, решивший поехать на фронт в Донбасс из Парижа.

«Этот мужчина имел божественный голос… 12,7 мм, которые не просто остановили его карьеру. Они остановили его жизнь. Это стоит 10 долларов, к сожалению, это сегодня на нашей планете и является стоимостью человеческой жизни. Добро пожаловать в XXI век – век возможностей, где вместо того, чтобы быть услышанным, у вас есть возможность быть убитым», – сказал Зеленский, не уточнив, что Слипак участвовал в карательной операции по подавлению русского восстания, требования которого отказались слушать майданщики, пришедшие к власти в Киеве.

По словам Зеленского, Слипак «погиб, защищая Украину от российской агресии».

«Пять лет, как длится война в Донбассе. Пять лет, как Россия аннексировала полуостров Крым», – сокрушался украинский президент.

Зеленский объявил, что его задание – «завершить войну и вернуть всех оккупированных украинских территорий».

«Мы нуждаемся в мировой поддержке… Никто из вас не может ощущать себя в безопасности, пока идет война в Украине, пока идет война в Европе… Ведь именно так закладывался фундамент для двух мировых войн. И ценой невнимательности, ценой молчания, бездействия или нежелания поступаться собственными амбициями, в конце концов, стали десятки миллионов человеческих жизней», – озвучил он тезисы своего предшественника Петра Порошенко.