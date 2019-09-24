Зеленский в ООН встретился с генсеком НАТО

24.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях #UNGA2019, передает корреспондент ПолитНавигатор.

Об этом говорится в сообщении Владимира Зеленского в его официальном Telegram-канале.

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“Встретился с Йенсом Столтенбергом на полях #UNGA2019. Для нас очень важен визит Североатлантического совета НАТО в Украину в конце октября”, – написал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что “мы продолжим активное взаимодействие с НАТО по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО”.

Сегодня Владимир Зеленский принял участие в открытии 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.