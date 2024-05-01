Зеленский в отчаянии перебросил в Часов Яр элитный спецназ

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Украинской армии настолько не хватает людей, что в окопы уже отправляют спецназ Главного управления разведки.

Об этом в своём блоге заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спецназ Главного управления разведки Украины пошел в окопы в Часов Яр, чтобы оборонять этот город от русских. Спецназ ГУР сажать в окопы – это вообще как-то… это ну скажем так – последнее, что может быть. Спецназ ГУР, и вообще спецназ, это не для окопных боев, тем более спецназ разведки. Это диверсионная деятельность, специальные операции. То есть – если они бросают в оборонительные окопы, это скорее всего чтобы не сбежали остальные. В спину стрелять своим же они бросают их», – отметил военкор.

«Это означает, что у них там полный трэш. Вот у нас на передовой в районе, скажем так, Изюма, Лисичанская, когда мы отступали, да, были такие моменты, что у нас на передовой засветился ОМОН, и «Росгвардия» тоже. Это было от как раз того – что линия фронта была огромная, людей не хватало. Вот сейчас этот же процесс мы видим укропов, они сыпятся», – подчеркнул Хайруллин.