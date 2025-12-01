Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на обстрелы и политическое давление, Украина не станет отказываться ни от одного из своих требований к России.

Об этом на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил украинский диктатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны гарантировать, что Россия не получит ничего такого, что она может воспринять как награду за эту войну. Война не должна стать прибыльным делом, чтобы другие не хотели повторить. Потому мы занимаем принципиальную позицию касательно санкций и ответственности за военные преступления, юридического статуса наших территорий, российских активов и вопросов восстановления. Агрессор должен платить за агрессию. Чем сильнее будет позиция мира по этим пунктам, тем надёжнее будет мир», – трепался просроченный.