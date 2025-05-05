Зеленский в Праге: Чехия готовит поставки снарядов Украине на 2026 год

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Владимир Зеленский сегодня и завтра совершает двухдневный визит в Чехию. В Прагу он прибыл вместе со своей женой Еленой. В аэропорту их встретил чешский министр иностранных дел Ян Липавский, сообщил последний на платформе X.

Как следует из релиза канцелярии главы Чехии, в Пражском Граде Зеленский должен встретиться с президентом Петром Павелом и главой правительства Петром Фиалой. Одной из главных тем станет чешская инициатива по снарядам, которая играет важную роль в обеспечении Украины боеприпасами крупного калибра.

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Зеленский заявил, что Украина хочет продолжения чешской артиллерийской инициативы, по которой закупались снаряды по всему миру для ВСУ.

Также он анонсировал «хорошие новости» по развитию украинской военной авиации, расширение тренировочных программ для пилотов и обеспечение ВВС Украины F-16.

«Вместе с Чехией и другими участниками авиационной коалиции готовим хорошие новости для Украины», – сказал Зеленский.

Как заявил президент Павел, «из-за отсутствия мирного соглашения» Чехия начала готовить поставки боеприпасов Украине на 2026 год, поскольку не ожидает, что война завершится в этом году.

Речь идет о чешской инициативе по передаче Киеву боеприпасов, которую в настоящий момент финансируют 11 государств. В этом году в ее рамках Украина должна получить 1,8 млн артиллерийских снарядов, уточнил Павел.

«Я убежден, что артиллерийская инициатива и способность поставлять Украине достаточное количество боеприпасов — это одно из условий, которое может заставить Россию понять, что продолжать эту войну не имеет смысла», — сказал Павел на совместной пресс-конференции с Зеленским.

Также Павел отметил, что, по его мнению, прекращение огня «на 1-2-3 дня», которое в одностороннем порядке объявляет президент РФ Владимир Путин, не имеет смысла.

«Никто не успеет даже начать переговоры за несколько дней. Мы говорим о 30-дневном безусловном перемирии — именно с таким предложением выступила Украина», — говорит чешский президент.

Он также пожаловался, что Россия продолжает обстрелы Украины несмотря на предложения о перемирии.