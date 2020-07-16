Зеленский в Раде заклинал объединиться против «российской агрессии»

16.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские депутаты и политики должны объединиться ради противостояния «российской агрессии» и возвращения под власть Киева Крыма и Донбасса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе торжественного заседания Верховной рады, приуроченного к 30-летнему юбилею «дня суверенитета Украины», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уважаемые народные депутаты, гости, украинцы. Тысячелетняя история Украины знает много важных документов. И Декларация о государственном суверенитете – без сомнения, один из них. Сегодня мы отмечаем тридцатую годовщину со дня рождения этого знакового документа. Тридцать лет назад был сделан уверенный шаг к окончательному получению суверенитета. Эта декларация приблизила победу украинцев в многовековой борьбе за свободную и самостоятельную страну.

16 июля 1990 года стало историческим днем. Тогда документ поддержали 335 депутатов из разных партий… Никто не заваливал декларацию с помощью восьми тысяч поправок, с помощью постановлений и через Конституционный суд», – остроумничал шоумен.

Также украинский президент призвал депутатов и политиков объединиться ради борьбы с Россией и за возвращение под власть Киева «оккупированных» территорий.

«Шестой год мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии. Мы платим за это самую высокую цену – жизнь наших граждан. Сегодня весь цивилизованный мир признает, что Украина делает всё для наступления такого желанного мира. Справедливого мира. Мира в нашем понимании этого слова.

Именно того мира, где государственный суверенитет будет господствовать в реальности, а не на бумаге. Да, мы потеряли территорию и часть людей, и мы не можем вернуть погибших. Но мы должны вернуть все территории и веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои, не было напрасным. Шанс на это у нас есть в одном случае – если мы все объединимся, как тридцать лет назад», – добавил Зеленский.

Отметим, что Крым воссоединился с Россией бескровно, а войну в Донбассе развязала киевская хунта во главе с «кровавым пастором» Турчиновым.