Зеленский в «Рамштайне»: Покровск и Торецк в опасности. Дайте «зброю»!

Вадим Москаленко.  
06.09.2024 14:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Судьба украинской группировки в Донбассе полностью зависит от оперативности поставок пакетов западной военной помощи Украине.

Об этом на заседании группы «Рамштайн» заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Судьба украинской группировки в Донбассе полностью зависит от оперативности поставок пакетов западной военной помощи...

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«Сегодня в Покровске и в Торецке Донецкой области Украины особенно важно почувствовать силу наших договорённостей… Вы знаете, что мы работаем с минимальным количеством вооружений. Да, мы очень благодарны за каждый пакет от ваших стран, но нам нужно больше вооружений, чтобы вытеснить российские войска с наших территорий и особенно из Донецкой области. Сейчас есть много людей здесь, в Рамштайне, которые являются настоящими воинами, и каждый из вас понимает, как важно для солдата знать, что поле боя надеется не только на преданность солдата своей стране и его присягу, но также и на достаточные поставки вооружений», – сказал Зеленский.

«Вот почему важно, чтобы сейчас каждый пакет помощи, который анонсируется, быстро начинал работать на поле боя без каких-либо задержек. Борьба в Донецкой области зависит от этого. Если Путин не будет иметь никаких достижений там, он не будет иметь никаких достижений где-либо и в чём-либо», – резюмировал киевский узурпатор.

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