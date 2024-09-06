Судьба украинской группировки в Донбассе полностью зависит от оперативности поставок пакетов западной военной помощи Украине.

Об этом на заседании группы «Рамштайн» заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в Покровске и в Торецке Донецкой области Украины особенно важно почувствовать силу наших договорённостей… Вы знаете, что мы работаем с минимальным количеством вооружений. Да, мы очень благодарны за каждый пакет от ваших стран, но нам нужно больше вооружений, чтобы вытеснить российские войска с наших территорий и особенно из Донецкой области. Сейчас есть много людей здесь, в Рамштайне, которые являются настоящими воинами, и каждый из вас понимает, как важно для солдата знать, что поле боя надеется не только на преданность солдата своей стране и его присягу, но также и на достаточные поставки вооружений», – сказал Зеленский.