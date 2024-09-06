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Вторжение ВСУ в Курскую область не повлияло на боеспособность ВС РФ, а значит нужно отбросить все «красные линии» и сделать так, чтобы мира захотели российские города.

Об этом на заседании группы «Рамштайн» заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня ровно месяц с начала нашей операции в Курской области. Это приграничье, с которого Путин готовился расширить войну на украинскую территорию. Он готовился начать новую офензиву против города Сумы. Мы перевернули игру и выдавливаем войну на территорию России, благодаря нашему контрнаступлению. Сегодня мы контролируем территорию более 1300 квадратных км, это включает более сотни населённых пунктов. Благодаря нашим действиям, сейчас нет никакой угрозы, что Россия начнёт новую офензиву на нашу территорию, как это было в мае, когда Путин начал наступление на Харьков. В то же время, как продолжается наше продвижение в Курской области, российская армия продолжает свои наступательные операции на Украине. Наиболее боеспособные подразделения привлечены к расширению зоны оккупации на нашей территории в Донецкой области. Это ясный выбор Москвы. Путин больше хочет оккупировать Украину, чем хочет обеспечить безопасность для России», – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что «российские попытки нарисовать «красные линии» не работают».

«Мы должны поддержать наш уровень морали высоким, ради наших общих ценностей, чтобы они управляли и определяли мир, а не «красные линии», которые пропитаны кровью. Чтобы мир жил по правилам, чтобы он руководился законом и обеспечивал безопасность для всех наций. И каждая наша операция этому способствует, и заслуживает на полную поддержку. Мы должны вынудить Россию искать мир, мы должны сделать так, чтобы российские города и даже российские солдаты думали, что они в действительности нуждаются в мире, а не Путин», – вещал просроченный президент.