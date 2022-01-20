Зеленский в ручном режиме руководил судом над Порошенко и довел судью до нервного срыва

20.01.2022  15:08 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, Колониальная демократия, Политика, Украина
Новости Украины

Судья который избирал меру пресечения для Петра Порошенко, получил пять противоречащих друг другу команд из Офиса президента Украины, и его довели до состояния, в котором он уже не мог принимать никаких решений.

Об этом в эфире канала «Политека» заявил  бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Судья который избирал меру пресечения для Петра Порошенко, получил пять противоречащих друг другу команд...

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«По нашей информации в тот день, когда должно было состояться решение по Порошенко, судья получил пять различных команд от больших начальников об избрании меры пресечения Порошенко.

Начиналось все с ареста, потом команда была применить к нему (Порошенко) домашний арест круглосуточный, потом команда была применить к нему домашний арест ночной, потом – с браслетом для контроля, потом – без браслета, потом – опять арест.

В итоге довели судью до состояния, при котором он просто физически не мог принять решение.

И когда нам говорят о том, что «Скорую помощь» ему вызывали и все такое, то так и есть. На самом деле, было беспрецедентное давление на суд, беспрецедентное давление на судью, и беспрецедентное вмешательство Офиса президента в отправление правосудия.

И когда судья получает прямые команды – «арестовывать, не арестовывать», «под домашний арест или не под домашний арест» – из Офиса президента или от людей, близких к Офису президента, то это говорит только об одном – в стране закончен процесс узурпации власти.

И сегодня мы живем в государстве, которое управляется диктатором. И этим объясняется все, что мы видим последние два дня», – сказал Ренат Кузьмин.

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