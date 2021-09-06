Зеленский в США окончательно закрепил за Украиной статус американской колонии – Пушилин

06.09.2021 23:15 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США окончательно закрепил за Киевом статус американской колонии.

Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью, опубликованном на его официальном сайте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Складывается впечатление, что официальный Киев не просто соглашается с внешним управлением США, он стремится к этой зависимости, он ее жаждет. Из того, что встреча Байдена и Зеленского переносилась несколько раз, как встречали Зеленского, вытекает, насколько пренебрежительно встречное отношение», – сказал он.

Денис Пушилин напомнил, что США уже давно контролируют все основные процессы на Украине, в том числе и так называемые «реформы» ЖКХ, здравоохранения, образования, правоохранительных органов, судебной системы и прочее.

«Зеленский, слетав в Вашингтон, распространил добровольную кабалу и на другие области», – пояснил руководитель республики.

Он пояснил, что заявление о трех миллиардах долларов для поддержки неких «будущих операций в определенных отраслях» касается агробизнеса, инфраструктуры, энергетики и климата. Следовательно, те, кто предоставит эти деньги Украине, получит доступ к соответствующим отраслям экономики.

«Это неоспоримое доказательство перехода Украины в статус американской колонии», – резюмировал Пушилин.