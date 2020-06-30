Зеленский в страхе ужесточает репрессии против СМИ

30.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Депутаты украинского парламента из провластной партии обещали журналистам, что в доработанном проекте закона «О медиа» учтут все их претензии, но в итоге документ сохранил и даже ужесточил самые одиозные нормы.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратова.

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«Слуги народа» решили полностью взять под контроль все отечественные средства массовой информации, вплоть до блокировки неугодных сайтов и запрета видео на YouTube. После 1 июля планируется внести в Раду доработанный проект закона «О медиа», который предполагает добавить к существующим еще пять видов санкций: штраф, аннулирование регистрации медиа, аннулирование лицензии, запрет онлайн-медиа на территории Украины, запрет иностранного аудиовизуального медиа-сервиса на территории Украины.

При этом регулятор – Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания – будет самостоятельно принимать решение о размерах штрафных санкций, а также сможет требовать в судебном порядке не просто заблокировать сайт на Украине, но и закрыть страницы этого медиа в соцсетях, например, в Facebook, и не выдавать его статьи или другие информационные материалы в поисковиках Google, Yahoo, Bing и прочих систем», – рассказал Муратов.

При этом он отметил, что прежний законопроект после многочисленных претензий медийного сообщества отправили на доработку, а «слуги народа» пообещали журналистам, что в новом документе учтут все их претензии.

«На самом же деле мы видим, что остались все самые скандальные нормы, а некоторые из них серьезно усилены и расширены. Чем же вызвано ужесточение репрессивных мер по отношению к медиа со стороны команды Зе?

За год своего правления президент практически полностью разочаровал людей, которые голосовали за него. Рейтинг Зеленского упал до 25%, и продолжает стремительно снижаться. Он не управляет ситуацией в стране, не выполнил ни одного своего обещания, в том числе и прекращение войны на Донбассе. Зеленский показал свою полную некомпетентность по всем направлениям, что не осталось незамеченным неподконтрольным офису президента СМИ», – добавил общественник.

При этом, по его словам, вместо того, чтобы исправлять ситуацию в корне, Владимир Зеленский и его команда решили просто запретить неугодные сайты.

«Однако, эта «геббельсовская» информационная политика уже не поможет «слугам народа» повысить свой рейтинг. А жители незалежной всё больше убеждаются в том, что шесть лет назад не они, а именно народ Донбасса сделал правильный выбор, прогнав нацистов и олигархов со своей территории», – заключил Муратов.