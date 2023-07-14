Зеленский в своем хамстве возомнил себя Черчиллем – киевский политолог

Президент Украины Владимир Зеленский почувствовал безнаказанность и стал вести себя нагло и по-хамски в общении с западными коллегами.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила политолог Лидия Смола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Смолы, выпады Зеленского в адрес министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который в свою очередь призвал Украину к благодарности, это свидетельство того, что украинский президент возомнил себя Черчиллем, не являясь таковым.

«Так открыто говорить о таких вещах на таком уровне – на Западе политики отвечают за свои слова. К сожалению, у нас такое пока что не очень сильно практикуется. Потому речь о благодарности и таком немного «эзоповом языке», я бы так сказала. То есть можно было бы сказать: «Мы вам дали порядка 200 миллиардов долларов, а вы их воруете, и воруете не на уровне сержанта, который слил топливо с танка или машины, а воруете на наивысшем уровне».

То есть после этого должно идти что-то дальнейшее, что может привести к конфронтации. А Украина – это большая страна, которая является лакомым кусочком, на который смотрят много стран», – сказала эксперт.

«Это страна между Европой и Азией, которая кормит Европу, Африку. То есть страна – очень лакомый кусок, который привлекает многих… Потому «эзопов язык» – это попытка не напрямую напомнить, что есть вещи и усталость от того, что делает руководство Украины, понимая определенную безнаказанность. Потому что сейчас защищаться таким «зонтиком», что «мы всех вас защищаем» – это довольно нагло. И тут об этом немного напомнили о наглом, я бы сказала, немного хамовитом поведении человека, который почему-то себя представил Черчиллем, но не помнит о пути, который Черчилль прошел», – заявила Смола.