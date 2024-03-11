Зеленский в трансе в связи с проблемами по F-16 – Баранец

Елена Острякова.  
11.03.2024 20:42
  (Мск) , Москва
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Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украина сможет поднять в воздух не более шести Ф-16.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина сможет поднять в воздух не более шести Ф-16. Об этом в эфире радиостанции...

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«Эти все бравадные разговоры о поставках Украине 60, а потом еще 60 Ф-16 – пока гаснут, потому что пришли информация из Дании: пока украинцы готовы летать лишь на 6 самолетах. Потому что не готовы. За полгода профессионального летчика на Ф-16 не подготовишь. Украинское политическое и военное руководство по этой причине в трансе», – сказал Баранец.

Он также подверг сомнению утверждения украинского военного руководства, о том что для базирования Ф-16 подготовлены 25 аэродромов, напомнив об ударах российскими ракетами по аэродрому Староконстантиновск в Хмельницкой области.

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