Зеленский в третий раз допустил фатальную военную ошибку

ВСУ не способны провести до конца года сколь-нибудь значимые военные операции, и даже передача F-16 не окажет влияния на неизбежное освобождение Курской области и планомерное выдавливание врага из Донбасса. Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военный эксперт, основатель проекта «Lostarmour» Сергей Ситницкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Действительно, несколько больше резервы, чем, наверное, сами украинцы ожидали, они бросили в курскую авантюру. Уже через несколько дней после начала было понятно, что ничего там не получится. Но украинскому военно-политическому руководству свойственно упорствовать в своих провальных решениях. Это мы видели и в наступлении летом 2023 года на Запорожском направлении, затем абсолютная афера в Крынках, где просто убивали тысячи военнослужащих в абсолютно бесперспективных попытках занятия какого-то медийного плацдарма на нашем берегу, та же самая история в Курской области. И есть все основания полагать, что те самые резервы, которые предполагались для нанесения какого-то дополнительного удара, они сжигаются в Курской области», – отметил эксперт.

В частности, это подтверждает положение ВСУ на Донбассе, где идет наступление ВС РФ.

«Резервы определённые были. Но окно возможностей в этом году, по крайней мере, для серьёзных наступлений закрыто. И нет участков фронта, где они могли бы всерьёз сейчас организовать операцию уровня Курска. Очевидно, на сегодняшний день она провалена, и у Украины просто не хватает политического духа это признать», – подчеркнул Ситницкий.

Он добавил, что модификация переданных Украине истребителей F-16 не способна значимо повлиять на характер боевых действий. Они могут применяться как средства ПВО, как средства для запуска противорадиолокационных ракет, для организации каких-либо воздушных засад. Но быть серьёзным фактором в том количестве и в том качестве они не могут.