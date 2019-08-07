Зеленский в Турции пообещал упростить посещение Крыма

07.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

На Украине в ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма для переселенцев, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сказал Владимир Зеленский во время брифинга в Турции, сообщает пресс-служба украинского президента.

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“Сегодня Россия образца 21-го века вновь несет боль и горе и боль на крымскую землю, прибегая к позорным репрессиям. Много крымских татар были вынуждены вновь покинуть свой родной дом, а те кто остался – страдают от арестов, обысков и постоянных притеснений”, – утверждает Зеленский.

Он отметил, что Украина не устанет привлекать внимание международного сообщества к правам и проблемам крымских татар-переселенцев, которые вынуждены были покинуть Крым.

“Уверяю всех вас – Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемами. Мы также понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма”, – заявил Зеленский.