07.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Крым, Общество, Политика, Турция, Украина
Просмотров:

Зеленский в Турции пообещал упростить посещение Крыма

На Украине в ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма для переселенцев, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сказал Владимир Зеленский во время брифинга в Турции, сообщает пресс-служба украинского президента.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Сегодня Россия образца 21-го века вновь несет боль и горе и боль на крымскую землю, прибегая к позорным репрессиям. Много крымских татар были вынуждены вновь покинуть свой родной дом, а те кто остался – страдают от арестов, обысков и постоянных притеснений”, – утверждает Зеленский.

Он отметил, что Украина не устанет привлекать внимание международного сообщества к правам и проблемам крымских татар-переселенцев, которые вынуждены были покинуть Крым.

“Уверяю всех вас – Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемами. Мы также понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма”, – заявил Зеленский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть