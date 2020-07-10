Зеленский в ужасе от возможностей силовой империи Авакова

10.07.2020, Киев, Ольга Козаченко

Возглавляющий с 2014 года МВД Украины Арсен Аваков внушает страх президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии журналу «Країна» заявил депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Юрчишин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его мнению, Аваков лишь имитировал обещанные реформы.

«Реставрировал большинство людей, которые работали при режиме, в частности в «Беркуте». Воссоздает карательные силовые структуры, необходимые слабой власти для защиты от общества», – сказал политик.

Он убежден, что дальнейшее пребывание Авакова в должности министра будет означать усиление полицейского государства.

«Зеленским руководит страх. Он воспринимает полицию, Нацгвардию, прокуратуру, Службу безопасности как силовую империю. Боится, что с увольнением Авакова она пойдет против него. Или не будет защищать, когда восстанут люди», – считает Юрчишин.