03.09.2019, Москва, Владимир Гладков
 
История, Колониальная демократия, Украина
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Зеленский в Варшаве позорно предал украинцев

Владимир Зеленский как представитель страны, которая в составе СССР внесла неоценимый вклад в победу над нацизмом, позорно молчал, когда президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в Варшаве на мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, приписал все заслуги США.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил журналист и телеведущий Евгений Попов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали сюжет с фрагментом выступления президента Германии.

«Мы все в эту годовщину смотрим с благодарностью на Америку. Сила её армии совместно с союзниками победила национал-социализм на Западе и на Востоке, и сила американских идей и ценностей, её дальновидность и великодушие открыли этому континенту другое, лучшее будущее», – заявил Штайнмайер в Варшаве.

«Он немец и вот такое говорит! Приехал ваш президент, Украина – бывшая часть Советского Союза. Почему он не высказал Меркель за Штайнмайера, за эти ужасающие слова?

То есть, он даже вас, украинцев, которые, конечно же, в составе Советского Союза освобождали весь этот мир от нацизма, предал, не сказав ни слова о том, что это полная чушь была произнесена и предательские слова от Штайнмайера», – отметил Евгений Попов, обращаясь к украинским экспертам.

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